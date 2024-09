"Contratti da fame: 8 euro all’ora"

"Il lavoro povero esiste anche a San Marino. Ci sono tariffe orarie inferiori a 10 euro lordi". La Confederazione del lavoro mette sotto la lente i contratti di lavoro. Commercio turistico, settore alberghiero e della ristorazione, servizi, alcune professionalità dell’artigianato, sono i settori dove le retribuzioni sono più basse. Tra i contratti di lavoro di pertinenza della Federazione costruzioni e servizi della Csdl "ce ne sono alcuni – sottolineano dal sindacato - che sono obiettivamente poveri, in termini di retribuzioni orarie". Una panoramica l’ha tracciata il segretario della Federazione Stephane Colombari nell’ultima puntata di Csdl Informa.

Colombari ha fornito un quadro della situazione. "Nel contatto del commercio turistico – spiega - il primo livello parte da 8 euro lordi all’ora, mentre per superare i 10 bisogna essere inquadrati al quinto livello, caso più unico che raro. Nel settore bar, alberghi e ristoranti, si superano di poco i 10 euro orari soltanto a partire dal terzo livello; il primo livello percepisce 8 euro all’ora. Situazione analoga si registra nel contratto dei servizi, in particolare nel settore delle pulizie e del facchinaggio: al primo livello non si arriva ai 9.50 euro orari. C’è anche un settore che non è di competenza della mia Federazione, l’artigianato, dove per alcune professionalità, si percepiscono almeno 10 euro l’ora solo a partire dal quarto livello". Peraltro, in questi settori "gli inquadramenti ai livelli più bassi sono in netta prevalenza per cui possiamo effettivamente parlare di lavoro povero". Da qui l’esigenza di rivedere la situazione.

"Anche questi contratti sono in scadenza – ricorda Colombari - a fine anno e bisogna intervenire. Se l’aspetto normativo è importante, nella trattativa per i rinnovi dobbiamo dare priorità all’aspetto economico, con l’obiettivo di rivalutare in maniera significativa le retribuzioni, vista l’impennata dell’inflazione di questi ultimi anni. Occorre recuperare potere d’acquisto per tutti i lavoratori e aumentare sensibilmente le retribuzioni per gli occupati di questi comparti". Secondo il sindacato "è necessario che le associazioni di categoria si rendano disponibili ad affrontare questa situazione, che è dovuta solo in parte a tabelle retributive inadeguate. Tariffe orarie così basse sono infatti la conseguenza di orari settimanali particolarmente lunghi (fino a 45 ore settimanali): tali attività sono classificate come lavoro d’attesa, ma la realtà è cambiata da tempo e bisogna tenerne conto".