Contratto banche, apertura di Abs

Dopo l’ultimatum arrivato dall’assemblea dei lavoratori, è l’associazione bancaria sammarinese a battere un colpo. Abs ha infatti comunicato alle tre organizzazioni sindacali la propria disponibilità a sedersi a un tavolo per aprire la trattativa per il rinnovo del contratto, subito dopo le feste. Un’apertura sulla quale contano di riflettere sindacati e assemblea dei bancari. Assemblea che tornerà a riunirsi, dopo l’incontro dello scorso 20 dicembre, subito dopo Natale, esattamente mercoledì della prossima settimana. La precedente è stata decisamente partecipata con i lavoratori che rivendicano con forza la chiusura in tempi brevi del rinnovo del contratto di lavoro del settore, scaduto da 13 anni. Nel corso dell’assemblea si sono succeduti numerosi interventi da parte dei rappresentanti sindacali e dei dipendenti delle quattro banche sammarinesi che avevano sottolineato "la inaccettabile mancanza di riscontro, da parte dell’Abs, della richiesta di avviare immediatamente gli incontri per il rinnovo del Contratto di Lavoro che interessa oltre 350 lavoratori e lavoratrici del settore".

Al termine dell’assemblea era stato approvato a larghissima maggioranza il blocco del lavoro straordinario e di tutte le attività conseguenti non strettamente legate alle mansioni svolte. Ribaditi in assemblea i punti fermi dai quali dovrà svilupparsi la trattativa: "recupero della dinamica inflazionistica subita delle retribuzioni che in questi oltre 13 anni di immobilità contrattuale hanno perso oltre un terzo del loro potere di acquisto, attraverso la definizione di una ‘una tantum’ che compensi, almeno parzialmente, gli anni passati e tramite aumenti contrattuali per gli anni dal 2023 in poi. Sarà inoltre indispensabile rivedere la parte normativa del testo, apportando migliorie e aggiornamenti che derivano sia dal mutato contesto del settore che dalle vulnerabilità normative che sono state rilevate in questi anni".

I dipendenti bancari sammarinesi non sono disposti ad attendere ulteriormente il rinnovo del loro contratto di lavoro che è rimasto ormai l’ultimo a restare al palo e valuteranno se accettare come positiva l’apertura dell’associazione bancaria dopo le feste. "Valuteremo – sottolinea il segretario generale aggiunto della Cdls, Gianluigi Giardinieri – la comunicazione di Abs e l’assemblea deciderà se è accettabile attendere la fine delle festività o se innalzare ulteriormente il livello di mobilitazione. Negli avvisi mandati alle banche c’è anche la possibilità che l’assemblea si trasformi una astensione dal lavoro".