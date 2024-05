Contratto banche, primo via libera dopo 14 anni

Dopo 14 anni, dopo settimane e settimane di scioperi a oltranza, nei giorni scorsi è arrivato l’accordo per il rinnovo del contratto collettivo di lavoro per i dipendenti del settore bancario. Accordo raggiunto sul quale hanno messo la firma il presidente dell’associazione bancaria sammarinese Federico Gianni, la presidente e il segretario generale dell’Anis, Neni Rossini e William Vagnini. Al tavolo naturalemente anche le organizzazioni sindacali che negli ultimi mesi tanto si sono battute per i lavoratori del settore. Presente la Csdl con il segretario generale Enzo Merlini, la Cdls con il segretario Milena Frulli e l’Usl con il segretario Francesca Busignani. "L’accordo – sottolineano Abs e Industriali in coro – che giunge dopo 14 anni dall’ultimo rinnovo contrattuale e al termine di una complessa trattativa, è circoscritto ai soli aspetti economici, avendo le parti convenuto di rimandare alla prossima fase di rinnovo contrattuale una riflessione approfondita finalizzata alla revisione del contratto di settore, e sarà sottoposto a procedura referendaria da parte delle organizzazioni sindacali". Quindi, un deciso passo in avanti rispetto al muro contro muro di qualche mese fa, anche se la partita non è ancora chiusa. Una trattativa che da febbraio a oggi tante volte si è arenata e che tanto a fatto discutere. Per ben otto giorni nel mese di febbraio i dipendenti degli istituti di credito sammarinesi hanno scioperato.

Hanno manifestato in Piazza della Libertà e nei Castelli, e si sono riuniti in assemblea a ripetizione. Hanno manifestato davanti alla sede dell’associazione bancaria e anche davanti a quella della segreteria di Stato alle Finanze. Fino a quando hanno deciso, dopo otto giorni, appunto, di sospendere la mobilitazione. Decisione assunta dai dipendenti bancari, motivata esclusivamente dalla necessità di limitare le problematiche che lo sciopero ha provocò alla cittadinanza, alle famiglie, alle persone anziane e più in generale all’economia del Paese. Ma senza raggiungere l’obiettivo. Oggi, a distanza di mesi, l’accordo per quel che riguarda almeno la parte economica è stato raggiunto tra Anis, Abs e sindacati. Un primo passo, ma decisamente significativo.