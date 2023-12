Contratto Pa, parola ai lavoratori

"Una firma storica per tutti i dipendenti attesa da anni". E ora, a proposito del rinnovo del contratto della Pubblica amministrazione atteso da 12 anni, la palla passa proprio ai lavoratori, dopo la firma che hanno messo governo e sindacati. Infatti, proprio oggi partono le assemblee dei dipendenti pubblici sul rinnovo del contratto di lavoro del pubblico impiego. Nelle assemblee i dirigenti delle Federazioni Pubblico impiego di Csdl, Cdls e Usl illustreranno nel dettaglio i contenuti del rinnovo contrattuale, "raggiunto dopo un lungo e complesso confronto con la delegazione di governo – ricordano dal sindacato – per poi dare il via al dibattito con il lavoratori". Alla fine di ogni assemblea si svolgeranno le procedure di votazione, con voto segreto su scheda, per l’approvazione dei contenuti del contratto collettivo di lavoro del Pubblico impiego, per il periodo 2022-2024. "Lo spoglio delle schede – sottolineano Csdl, Cdls e Usl – avverrà immediatamente, e sarà effettuato alla presenza di una delegazione di lavoratori che si renderanno disponibili. Chiunque sia impossibilitato a partecipare all’assemblea specifica a cui è stato convocato, nel giorno e nell’orario indicato, potrà esprimere il proprio voto in un’altra assemblea".

I funzionari delle tre Federazioni sindacali del Pubblico impiego prenderanno i singoli nominativi per certificare le presenze. "Tutti i lavoratori del settore pubblico allargato sono invitati a prendere parte a questa fondamentale occasione di informazione, confronto e dibattito, e ad esprimere il proprio voto sul contratto". Il calendario delle assemblee è stato stilato. Oggi ci si riunirà dalle 9.30 alle 12 al Multieventi Sport Domus.

Lunedì 11 dicembre, sempre dalle 9.30 alle 12, e sempre al Multieventi Sport Domus. Il giorno successivo, martedì 12 dicembre dalle 9.30 alle 12 al Teatro Nuovo Dogana, proprio come nei due giorni successivi (mercoledì 13 dicembre e giovedì 14). "Il permesso sindacale – specificano le organizzazioni sindacali del Titano – è richiesto dalle 9 alle 12.30. Tutti gli uffici e i servizi del Settore pubblico allargato hanno ricevuto la convocazione con la data e l’orario dell’assemblea dei propri dipendenti".