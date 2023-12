Contratto scaduto da 13 anni per i bancari: scattano la protesta e il blocco degli straordinari

Blocco del lavoro straordinario nonché di tutte le attività conseguenti non strettamente legate alle mansioni svolte. Così hanno deciso i dipendenti del settore bancario sammarinese, che ieri si sono riuniti in assemblea. "È stata ampia la partecipazione da parte dei lavoratori – spiegano in coro le federazioni servizi di Csdl, Cdls e Usl – che rivendicano con forza la chiusura in tempi brevi del rinnovo del contratto di lavoro del settore, scaduto già da 13 anni. Nel corso dell’assemblea si sono succeduti numerosi interventi da parte dei rappresentanti sindacali e dei dipendenti delle 4 banche sammarinesi, che hanno sottolineato l’inaccettabile mancanza di riscontro, da parte dell’associazione bancaria sammarinese della richiesta, di avviare immediatamente gli incontri per il rinnovo del contratto di lavoro che interessa oltre 350 lavoratori e lavoratrici del settore".

In assemblea sono stati ribaditi i punti fermi dai quali dovrà svilupparsi la trattativa. "Da recupero della dinamica inflazionistica subita delle retribuzioni, che in questi oltre 13 anni di immobilità contrattuale hanno perso oltre un terzo del loro potere di acquisto, attraverso la definizione di una una tantum che compensi, almeno parzialmente, gli anni passati e tramite aumenti contrattuali per gli anni dal 2023 in poi. Sarà inoltre indispensabile rivedere la parte normativa del testo, apportando aggiornamenti e migliorie".