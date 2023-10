Contributi alle associazioni

Il Comune di Coriano mette a disposizione contributi per la realizzazione di iniziative nei settori del turismo, sport e tempo libero, cultura o settore giovanile. Incentivi che intendono sostenere conferenze, attività ludico-motorie, non sportive, eventi socializzanti nell’ambito di attività sportive, eventi culturali o gastronomici. Ed anche attività ed eventi da svolgersi al Centro giovani, nei parchi, negli impianti sportivi, in biblioteca, in teatro o nelle scuole del comune di Coriano. Il bando è stato pubblicato. Le iniziative dovranno essere realizzate dal primo giorno di dicembre al 31 dicembre del 2024.