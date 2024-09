"Contributi per chi ospita le famiglie"

Pandemia, blocco degli sfratti e il boom delle piattaforme per affitti brevi turistici. La tempesta perfetta che rende vana la ricerca di alloggi da affittare. È questo il quadro dipinto dall’assessore alle politiche sociali, Kristian Gianfreda.

Assessore Gianfreda, cosa è successo?

"Dopo il Covid abbiamo assistito a un approccio culturale nuovo nei confronti degli affitti. Se consideriamo anche che tanti proprietari sono rimasti colpiti dallo stop agli sfratti provocato dalle difficoltà economiche che le famiglie avevano subito in periodo di pandemia, possiamo meglio capire le crescenti difficoltà di un settore dove si fa davvero tanta fatica a trovare alloggi con affitti a lungo termine".

Non ha citato la ricerca di alloggi da parte di turisti.

"La situazione era già abbastanza complicata, ma a peggiorarla si è aggiunto il boom delle piattaforme per affitti brevi turistici. La facilità che questo nuovo strumento ha portato tanti verso questo settore".

Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Oltre 12mila alloggi sfitti a Rimini. Si può tornare indietro?

"Ho la fila nel mio ufficio di persone che cercano alloggi in affitto sul lungo periodo. Ci sono tante famiglie, persone in difficoltà, ma anche liberi professionisti e personale delle forze armate che arriva in città, ma non trova disponibilità di alloggi".

Soprattutto in estate, con il turismo.

"Siamo una città che attrae, ma non solo in estate, con motori turistici attivi lungo tutto l’anno. Questo non fa che rendere ancor più complicata la situazione".

Il Comune di Rimini ha avviato il Piano casa. Come sta andando?

"Si tratta di azioni che intendono portare un numero crescente di appartamenti verso il mercato degli affitti a lungo periodo. Siamo pronti a dare 6mila euro di contributi per interventi di riqualificazione degli alloggi a chi fa questa scelta, sempre che nell’anno precedente non abbia avuto contratti di lunga durata. Inoltre siamo pronti a garantire 4mila euro di garanzia nel caso in cui l’affittuario non paghi più".

Sono misure importanti. Ma basteranno?

"Non sono sufficienti. È evidente che i Comuni hanno le armi spuntate per intervenire in questo ambito. Apprezzo le ultime azioni del governo per cerare di arginare l’immissione sul mercato di appartamenti per affitti brevi e turistici, ma non basta. Servono azioni incisive a livello nazionale".

Andrea Oliva