Contributi per i libri scolastici

I libri scolastici per 379 studenti costano meno. Per la maggior parte di questi il taglio sul costo dei libri è quantificabile in 162 euro. Soldi che arriveranno da contributi pubblici sgravando le famiglie di un peso non indifferente quando si tratta di acquistare i testi per l’avvio dell’anno didattico. I contributi per l’acquisto di libri scolastici rientrano tra le misure si sostegno allo studio varate dall’amministrazione comunale con fondi regionali. Sono state pubblicate le graduatorie dei beneficiari che nei prossimi giorni riceveranno il contributo. Complessivamente si tratta di 369 tra ragazzi per un importo di 55.038 euro. "Si tratta di una misura fondamentale – spiega la vicesindaca Sandra Villa -, sostenuta con fondi regionali, per garantire il diritto allo studio alle famiglie meno abbienti . A beneficiare del contributo sono soprattutto i ragazzi e le ragazze appartenenti a nuclei familiari con un Isee tra zero e 10mila euro, quasi trecento famiglie". A questi 290 studenti andranno 162 cadauno. Il contributo sarà di 102 euro per altri 89 alunni nella fascia Isee da 10.632,95 a 15.748,78.