Contributi per la mensa scolastica. Messi sul piatto 55mila euro

L’amministrazione comunale di Cattolica concederà contributi per la mensa scolastica per circa 55mila euro. C’è tempo fino alle ore 12 di lunedì 3 novembre 2025 per inoltrare le richieste. Potranno richiedere tali fondi le famiglie residenti in cui sono presenti bambini iscritti e frequentanti le scuole primarie dell’Istituto Comprensivo di Cattolica che usufruiscono della mensa e il cui Isee sia inferiore a 18mila euro.

"Proseguiamo con il nostro impegno per le famiglie che necessitano di sostegno nel percorso di crescita educativa dei propri figli – commenta l’Assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo – la frequenza della mensa scolastica infatti rappresenta un momento educativo importante per la crescita dei ragazzi ed un indispensabile aiuto per i genitori impegnati nelle diverse attività lavorative. Anche quest’anno abbiamo stanziato un importante impegno economico, pari a 55mila euro. Una somma che rappresenta un concreto investimento sul futuro della comunità".

Tra gli altri requisiti richiesti, come da bando pubblicato sul sito del Comune di Cattolica, anche quello della residenza, da ritenersi obbligatorio con riferimento sia al genitore richiedente che all’alunno per il quale si richiede la partecipazione al bando. La domanda dovrà essere presentata da un componente maggiorenne del nucleo famigliare munito di Spid. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro le ore 12 del 03/11/2025 esclusivamente in via telematica.

