Contributi scolastici per 220 famiglie

Sono 220 le famiglie che si sono viste accogliere la domanda per ottenere i contributi necessari all’acquisto dei libri di testo. Sette sono le famiglie che si sono viste negare l’agevolazione per domanda incomplete o non corrispondenti ai criteri del bando. L’iniziativa è della giunta regionale. In linea con gli anni scorsi è stato confermato l’impegno di concedere benefici del diritto allo studio "al fine di ridurre il rischio di abbandono scolastico e sostenere gli studenti in difficili condizioni economiche nell’assolvimento dell’obbligo di istruzione, garantendo parità di trattamento e uniformità sul territorio regionale".