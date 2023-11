"Contro l’erosione servono più soldi"

Dune contro le mareggiate tirate su anche per questo inverno per proteggere i 45 km della nostra costa, da Comacchio a Cattolica. A erigerle i bagnini delle coop associate a Legacoop Romagna, con un investimento di 1,5 milioni. Ma non basta. Legacoop tramite il presidente Paolo Lucchi chiede che "l’impegno garantito negli ultimi anni dalla Regione e dagli altri enti locali, a partire dal’ultima edizione del ’progettone’ per il ripascimento, venga proseguito". E rinforzato. L’intervento deve "diventanre sempre più strutturale, recuperando i ritardi inevitabili causati dall’alluvione di maggio".