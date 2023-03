Contro l’impianto eolico il comitato arruola esperti e intellettuali

L’impianto eolico previsto a Badia Tedalda? Se verrà realizzato, sarà uno sfregio per la Valmarecchia, con consumo di suolo e distruzione del paesaggio. La Regione Emilia Romagna, sollecitata da sindaci, consiglieri regionali e parlamentari, invierà alla Toscana il parere contrario al progetto. Nel frattempo il comitato ’Crinali bene comune’, che si batte contro l’impianto, organizza due eventi. Il primo l’1 aprile a Pennabilli (nell’Orto dei frutti dimenticati, alle 18): sarà presentato il libro L’imbroglio dello sviluppo sostenibile di Maurizio Pallante, il fondatore del ’Movimento per la decrescita felice’. Il 2 aprile poi si terrà a Casteldelci (presso l’ex palestra) il dibattito sulla tutela di ambiente e paesaggio nel contesto della transizione energetica. Interverranno lo stesso Pallante, Luca Cesari, Alessandro Giovanardi, Elisa Lello, Paolo Piacentini, Ivano Scotti. All’incontro, moderato da Patrick Wild, avvocato e consigliere comunale di Santarcangelo, interverranno anche alcuni rappresentanti di Italia Nostra. L’incontro partirà alle 9,30 e proseguirà fino fino alle 17,30: durante la giornata pranzo con la ’ligaza’ per ospiti e pubblico.