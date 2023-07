Controffensiva a suon di manifesto, 'La federazione delle civiche' sfida il centrodestra a Riccione

Controffensiva a suon di manifesto a firma ‘La federazione delle civiche’. Stiamo parlando delle civiche legate all’ex sindaca Renata Tosi, ovvero la lista Caldari, Noi Riccionesi con Renata Tosi e Renata Tosi. Dopo il volantinaggio in città del centrosinistra per spiegare ai cittadini come la coalizione Angelini vede la vicenda che ha portato al commissariamento del Comune, ecco che ‘La federazione delle civiche’ lancia il contro manifesto.

"Come a gennaio con il volantino sulle ‘spese pazze’ del Natale, abbiamo anche oggi voluto chiarire alcuni aspetti sulla caduta della Angelini. E allora, con tutto il nostro entusiasmo, ci rituffiamo in città. Quartiere per quartiere. Strada per strada. Casa per casa. La politica, la intendiamo così. In mezzo alla gente, per chiacchierare, scambiare opinioni, informare, valutare e decidere".

Nel manifesto si parla di città come unica parte lesa dalla vicenda, de riconteggio dei voti chiesto, fino alle cose "poco chiare" viste nel voto. Ma c’è dell’altro. L’azione delle civiche va inserita in una campagna elettorale ormai aperta, ribadendo anche i rapporti di forza rispetto ai partiti di centrodestra. "Noi siamo il mondo civico di Riccione, presente da più di 25 anni. Le nostre civiche, quelle della Tosi, di Caldari, della Galli e di noi tutti, alle elezioni del 2022 hanno raggiunto il 23% dei voti. Un mondo civico, differente dai partiti e legato esclusivamente alla città. Noi crediamo che un nuovo futuro sia possibile, dopo un anno pericolosamente vissuto a sinistra, che ha messo in ginocchio la città. Chiunque creda in noi, chiunque abbia voglia di confrontarsi, capire, lavorare, appassionarsi, da noi sarà sempre il benvenuto".