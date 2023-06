"Controllare le case affittate alle baby gang"

"Controllate quegli appartamenti". E’ arrivata l’estate e in città si rivedono le baby gang tra rapine, furti, atti vandalici, presenza costante nelle zone centrali della città e in quelle rivolte al mare. Questo recitano i bollettini delle forze dell’ordine e dei vigili soprattutto nei fine settimana, mentre Federalberghi torna a chiedere un controllo a monte, negli alloggi utilizzati da questi gruppi, spesso composti da minorenni, per stare in città.

La presenza prolungata consente alle bande di piazzarsi in determinate zone dove agire. Quest’anno la stagione turistica partita con il freno a mano tirato soprattutto durante la settimana rende questi gruppi ancor più visibili. Le segnalazioni di giovani, spesso di origine straniera, italiani di seconda generazione, stanno facendo breccia anche sui social dove cittadini ci mettono le faccia e postano le palazzine da dove escono. A volte si tratta di zone centralissime come viale Ceccarini monte.

"Non mi sorprende – riprende Bruno Bianchini presidente di Federalberghi -. Non parliamo più di fenomeni da periferia, nascosti agli occhi di tanti. Quello degli affitti non controllati è un problema vasto che finisce per collegasi alla presenza delle baby gang in città". Per questo Federalberghi chiede un’azione forte di prevenzione.

"Lo scorso anno le azioni messe in campo da amministrazione comunale e forze dell’ordine hanno consentito di arginare il fenomeno. Oggi diviene necessario intervenire anche a monte. Quello degli affitti irregolari è un problema che denunciamo e conosciamo tutti da tempo. Sono speculazioni fatte dai proprietari che nel caso di locazioni a baby gang producono anche un problema sociale diretto".

Per il presidente sono importanti le segnalazioni che possono arrivare dai cittadini sulle case dove alloggiano gruppi incontrollati di ragazzini, "ma credo sia importante un’attività più vasta. Torno a chiedere un nucleo di agenti della municipale, adeguatamente formati per indagare sugli alloggi estivi dati in modo irregolare. Non stiamo parlando di fenomeno nascosti. Sui social e non solo, viaggiano offerte che è facile intercettare e verificare. Se lo fanno questi giovani allora la cosa è possibile. E’ importante agire per fermare il fenomeno".

L’appello di Federalberghi è rivolto anche al nuovo commissario prefettizio, Rita Stentella. "Chiediamo un incontro, ci sembra doveroso presentarci. Ci sono tante partite aperte, come quella dei vigilantes nelle zone centrali della città e i progetti della municipale da avviare. Speriamo che possano procedere velocemente".

Andrea Oliva