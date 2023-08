Controlli a tappeto nelle ex colonie Stanati altri abusivi

Proseguendo l’attività già messa in campo nelle scorse settimane, anche ieri mattina la polizia insieme ai carabinieri e polizia locale, hanno setacciato quattro obiettivi segnalati come ’a rischio’ perché oggetto di numerose segnalazioni dei cittadini. Le forze dell’ordine hanno controllato strutture presenti nella zona di Rimini sud, ovvero l’ex Colonia Enel di Viale Regina Margherita, l’ex hotel Superga e l’ex hotel Villa del Sole di Viale Marconi, l’ex Camping Maximum di Via Principe di Piemonte e l’ex Colonia Murri con relativo parco, finalizzato al rintraccio di persone che, abusivamente, alloggiano negli edifici abbandonati. All’interno delle strutture sono stati rintracciati due cittadini extracomunitari, che sono stati allontanati e denunciati in stato di libertà per il reato di invasioni di terreni ed edifici.