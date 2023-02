Controlli a tappeto sulle strade di Riccione, Misano e Coriano, tra la serata di venerdì e il sabato mattina. Un servizio, quello messo a punto dal comando di polizia locale che ha permesso di controllare un centinaio di veicoli. "Non faremo mancare mai il nostro contributo al contrasto alla guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto degli stupefacenti - premette l’assessore alla Polizia locale del Comune di Riccione Oreste Capocasa -. Queste sono diventate un’emergenza nazionale per la salute e la sicurezza pubblica". E di emergenza si tratta se anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha voluto parlarne nel discorso di fine anno. La strategia degli agenti della municipale, guidati dalla comandante Isotta Macini, è stata effettuare, anche durante l’inverno, posti di controllo in diverse aree della città. Questo è stato fatto anche nelle zone di accesso a zone residenziali, quali viale Abruzzi, l’area del Colle dei Pini, viale Veneto, viale Berlinguer. In questo modo la Polizia locale ha voluto garantire presenza e visibilità. I conducenti dei cento veicoli controllati, sono stati sottoposti all’alcol test. al mattino succesivo erano sei le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza.