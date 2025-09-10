Controlli al camping Adria: "Abusi su 11mila metri quadrati"

Un intero campo da calcio, sia in erba che in terra battuta, per una superficie complessiva di 1.410 metri quadrati realizzato senza le necessarie autorizzazioni. Questa è solo una parte della sequela di contestazioni che il Comune ha mosso nei confronti del camping Adria dopo i rilievi svolti nel periodo estivo. A conti fatti il Comune ha contestato oltre un ettaro di interventi realizzati all’interno dei confini privati del camping. Per l’esattezza si arriva a superare 11.600 metri quadrati di aree dove sono state effettuate lavorazioni, ritenute illegittime dagli uffici comunali, ovvero abusive.

La cosa che balza agli occhi è il fatto che non si parla di strutture o manufatti. Gli uffici hanno contestato la regolarità di un piazzale adibito a parcheggio di circa 4.500 metri quadrati con tanto di corsie per consentire alle auto di dirigersi verso i posteggi. Contestati anche l’area per fare sgambare i cani e il campo da beach volley dove si trova una rete e nient’altro. Ad essere considerato manufatto, e sempre irregolare, è un palco grande 24 metri quadrati. A chiudere gli uffici pubblici hanno ritenuto irregolare una zona pavimentata quadrati con un barbecue e un parcheggio in terra battuta di 3.800 metri quadrati.

Nonostante la lunga lista di inadempienze che gli uffici hanno rilevato, la società titolare del camping mostra tranquillità. "Quanto ci viene contestato - spiega Monica Saielli, titolare della società del camping Adria - è una serie di lavorazioni che non comportano nuove superfici costruite o coperte. Per la precisione riteniamo che la sistemazione di aree per la sosta delle auto e altre situazioni che ci vengono contestate facciano parte di edilizia libera". Stando alle verifiche fatte dalla società con i propri tecnici si tratterebbe dunque di lavorazioni che non necessitavano di permessi particolari. "Visto quanto emerso dal confronto interno che abbiamo avuto, per questo tipo di interventi non vi era la necessità di ottenere un titolo edilizio". Tuttavia la società titolare del camping Adria non vuole aprire un fronte con il Comune. "Da parte nostra c’è la massima disponibilità nel chiedere un confronto con gli uffici per spiegare le nostre motivazioni e trovare la miglior soluzione".

Intanto c’è un elemento che Monica Saielli tiene a sottolineare: l’operatività della struttura ricettiva. "In questo momento i rilievi che ci sono stati mossi non hanno in alcun modo intaccato l’operatività della struttura". Tradotto "il camping Adria resta aperto e pronto ad accogliere i clienti in una stagione che non è affatto conclusa. Andremo avanti fino al 5 ottobre sfruttando questa parte finale della stagione per la quale vi sono richieste in buona parte provenienti da stranieri".

Andrea Oliva