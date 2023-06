Controlli serrati in centro Minorenne sorpreso con la droga

Spunta droga in piazzale Roma mentre i carabinieri intensificano i controlli e nel weekend hanno aumentato la presenza nella zona centrale della città con l’apertura del front office in piazzale Ceccarini. Nel fine settimana scorso i militari dell’Arma sono stati impegnati nel controllo del territorio. In modo particolare la zona centrale ha visto la presenza delle divise a partire da piazzale Roma. Qui i militari hanno controllato un minorenne di origini nordafricana che alla vista dei carabinieri ha cominciato a innervosirsi. Ne aveva motivo visto che dalla perquisizione sono spuntati 20 grammi di hashish, cosa che gli è valsa una denuncia per detenzione ai fini dello spaccio. Il ragazzo è stato affidato a dei parenti. Tensioni anche in stazione dove i militari hanno rintracciato e denunciato un diciannovenne per resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo ha cercato di eludere i controlli che venivano fatti, spintonando i carabinieri e cercando di dileguarsi nelle vie attorno alla stazione. Altro controllo e altra denuncia per un minorenne di origine nordafricana per avere fornito false generalità. Denunciati anche un 52enne e un 42enne per avere rubato generi alimentari al centro commerciale Perla verde. L’attività contro lo spaccio di sostanze stupefacenti ha visto anche individuare e segnalare 7 persone come assuntori. Infine i controlli sulla strada che hanno coinvolto più di 230 veicoli e 260 persone. Non è stato difficile trovare automobilisti in stato di ebbrezza. Alla fine a vedersi sospendere la patente di giuda sono stati in nove.