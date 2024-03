Controlli sugli alberi in viale Corridoni

Prove di trazione sui pini di viale Corridoni e viale Molari. Mentre nel resto della città Geat sta procedendo con i tagli di alberi divenuti a rischio, una sessantina in tutto quelli da abbattere, al medesimo tempo proseguono le prove di trazione per accertarsi che i grandi e vecchi pini della zona centrale non siano a rischio crollo. Lunedì prossimo dal mattino alla sera viale Corridoni e viale Molari saranno chiusi al traffico per consentire agli agronomi di eseguire i test su ben 36 piante. I lavori verranno eseguiti dalla ditta ‘Dott. Livio Palotti_Studiopalotti’ con sede nella provincia di Forlì-Cesena. In viale Corridoni sono previsti anche alcuni tagli dopo le prove effettuate in passato sugli alberi e il crollo lo scorso anno di un grande pino tra i tavoli dei locali, fortunatamente senza feriti.