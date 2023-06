Controllo clinico, tre nuovi responsabili per i progetti dell’Iss

Tre nuovi responsabili per altrettanti progetti messi in campo negli ultimi mesi dal Comitato esecutivo dell’Istituto per la sicurezza sociale. Raffaella Sapigni è stata nominata nuova referente del Sistema di Gestione qualità dell’Istituto, Sara Pagliarani è invece la referente delle attività di Governo clinico ed Enrico Guidi ha assunto il ruolo di referente delle procedure amministrative in materia di libera professione. "Si tratta di tre aree di attività strategiche che assicureranno – spiegano dall’Iss – un corretto allineamento delle diverse progettualità già avviate, la cui guida è stata affidata a competenze interne".