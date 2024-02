Controllo tossicologico e alcol test ai consiglieri. Il dibattito si accende: respinte le Istanze D’Arengo

Due Istanze d’Arengo in Consiglio grande e generale scatenano il dibattite. Entrambe dello stesso tenore, con i fari puntati sui consiglieri. La prima, la numero 17 chiede che "sia introdotta una normativa che preveda per i consiglieri un controllo tossicologico annuale". La seconda, la numero 18 "che sia installato all’ingresso del Consiglio grande e generale, un etilometro che segnali l’idoneità dei consiglieri alla partecipazione all’attività consiliare". Inevitabile il confronto in aula. "Personalmente non avrei nessun problema – dice il segretario di Stato alla Sanità, Mariella Mularoni sulla prima Istanza – e l’uso di sostanze stupefacenti è in aumento, ma si tratta di dati ipersensibili, dovrebbe essere una scelta volontaria". Si apre il dibattito e per Aleandro Rossi del Gruppo misto è "una brutta Istanza, veniamo dipinti come persone non positive, si pensa che il risultato che non riusciamo a produrre derivi dall’uso di sostanze stupefacenti". Matteo Rossi di Npr sottolinea che "l’immagine che spesso diamo non è quella positiva e dobbiamo porci delle riflessioni". Il segretario di Stato agli Interni Gian Nicola Berti è per "levare la protesta contro Istanze di questo genere. È irricevibile per qualsiasi categoria economica e sociale. È inguardabile. Mi dà fastidio che invece di rigettarla immediatamente ci discutiamo sopra. Chi l’ha presentata si sta divertendo". L’Istanza d’arengo viene respinta con 19 voti contrari, 17 favorevoli e due astenuti. Stessa sorte per la numero 18 con dibattito acceso anche in questo caso. Per Sara Conti di Repubblica Futura arriva "un messaggio di sfiducia. Sono Istanze provocatorie, non sono corrette nella forma ma dobbiamo riflettere: forse non siamo abbastanza bravi a prenderci la responsabilità del nostro ruolo". L’Istanza d’Arengo viene respinta con 26 voti contrari, 4 favorevoli e 7 astenuti.