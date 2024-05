Contrordine: scatta l’allungamento del porto

Contrordine: il prolungamento del molo di levante si farà subito. La chiatta arriverà lunedì. "Dopo un confronto tecnico – spiega il sindaco Filippo Giorgetti – con la Capitaneria di Porto a Rimini a cui era presente anche il progettista dell’intervento, l’ingegnere Alessandro Mancinelli, si è deciso di procedere con un primo step di lavori. La posa sul fondo di un solo ’strato’ di massi ciclopici, che così avranno tempo nei prossimi mesi di ’sedimentarsi’ e stabilizzarsi, in modo di agevolare il completamento dei lavori dopo l’estate". Per ora non sarà necessaria la collocazione delle 13 boe speciali luminose per la sicurezza della navigazione, la cui non reperibilità in tempi utili, come ha spiegato Mancinelli, aveva imposto lo slittamento. Non servono perché i massi che verranno depositati non influiranno sulla navigazione. A quanto emerge la chiatta gigante da 6mila tonnellate che dovrà trasportare i massi dalla Croazia (isola di Brac) farà solo uno o due ’viaggi’. Ormeggio della nave al largo del porto, e collocazione dei massi con imbarcazioni più piccole, da 600 tonnellate, anche queste messe a disposizione dalla ditta Mentucci, che ha vinto l’appalto. In ogni caso fine dei lavori prima dell’avvio della stagione balneare, il 25 maggio. Il progetto, atteso da anni, prevede il prolungamento del porto, lato levante, per 80 metri. Un intervento da 2,4 milioni di euro (lievitato per incremento delle materie prime, rispetto ai due milioni previsti inizialmente). Per l’ok ci sono volute due conferenze dei servizi, con autorizzazione dal Ministero dell’Ambiente il 22 settembre 2023. Poi l’adeguamento del progetto esecutivo, consegnato nel novembre 2023. Il contratto con l’impresa che si è aggiudicata l’appalto, la Mentucci srl, è stasto sottoscritto il 14 febbraio 2024. La Regione il 21 febbraio ha dato il suo ok. Lavori ’consegnati’ il 27 agli uffici del Locamare (Capitaneria di Porto) di Bellaria. L’indomani l’impresa ha richiesto la consegna degli specchi acquei. Poi la Capitaneria ha sentito l’ente ’Mari e Fari’, che sovrintende ai porti, e il 19 aprile ha emesso l’ordinanza di via ai lavori. Che richiedono l’installazione di 13 boe dotate di luci speciali, da collocare intorno all’imboccatura portuale. Il 24 aprile la Mentucci ha contattato Resinex Trading per acquistarle. Ma non si era più in tempo.

Mario Gradara