Convegno di polizia locale. Garofano tra i relatori

Dalla riforma del Codice della strada a Cyber security e Intelligenza artificiale. Si aprono domani, giovedì 19 settembre, fino a sabato 21, al Palacongressi di Riccione, in provincia di Rimini, “Le giornate di Polizia locale e Sicurezza urbana”, il convegno nazionale dedicato alla Polizia locale e organizzato dal Gruppo Maggioli, la Family company romagnola che, in oltre 100 anni, ha costruito e sviluppato competenze e soluzioni per supportare Pubblica amministrazione, aziende e liberi professionisti in ogni loro necessità. Per la 43esima edizione saranno a confronto nella Perla Verde comandanti di Polizia locale, dirigenti e amministratori locali, rappresentanti delle principali associazioni di categoria, docenti e formatori, giuristi e dirigenti ministeriali. Su temi quali la riforma del Codice della strada, infortunistica, polizia giudiziaria, videosorveglianza, privacy. Tra i relatori dei numerosi appuntamenti anche il criminalista Davide Barzan e l’ex capo dei Ris, generale Luciano Garofano (in foto), ora impegnati insieme nel ’caso Paganelli’.