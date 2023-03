Convegno sul mare È boom di presenze

I risultati di uno studio sull’habitat marino dell’Adriatico e la sperimentazione del sistema innovativo di barriere per la difesa della costa. Sono i temi affrontai ieri in occasione del convegno sulla protezione e restauro dell’habitat marino costiero, dal titolo ’Il mare di Riccione. Tecniche sperimentali per il ripristino degli ecosistemi costieri e la difesa della costa’. Il convegno che ha visto la partecipazione di esperti del settore è organizzato dall’ associazione Blennius dedita alla salvaguardia dell’ambiente marino e del territorio costiero.