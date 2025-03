Convegno sulla violenza nello sport

Sabato alle 10 al Palaturismo convegno su abuso, violenza e varie forme di discriminazione nello sport. Con Fraternali, docente in Diritto delle Società Sportive, si approfondirà in particolare il ruolo del Safeguarder, la figura chiamata a garantire nelle organizzazioni sportive proprio la sicurezza e il benessere dei minori, anche in ottica di prevenzione. Un appuntamento a cura dell’assessorato Sport, aperto a tutti, in particolare i tecnici a contatto ogni giorno coi tesserati delle realtà sportive.