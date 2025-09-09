Convegno sulle malattie rare. Nuove strade tra ricerca e cura, famiglie e scienza insieme per Elena

Elena ha 24 anni e vive con una malattia rara, la sindrome Cdkl5, un disturbo genetico grave che compromette lo sviluppo neurologico e provoca crisi epilettiche fin dai primi mesi di vita. Ogni traguardo, per lei, è frutto di fatica e tenacia: ha imparato a masticare osservando le mani della madre, nuota fin da piccolissima grazie a delle pinnette speciali, pedala in tandem e trova equilibrio nella fisioterapia e nell’ippoterapia. Al suo fianco c’è Emanuela De Franceschi, che dalla storia di sua figlia ha costruito un impegno più grande. Nel 2008 ha fondato l’Anmr, (associazione nazionale malattie rare), nata per sostenere la ricerca e creare una rete di solidarietà. Nel 2019 l’associazione ha ampliato il suo raggio d’azione a tutto il vasto mondo delle malattie rare, offrendo sostegno alle famiglie e diffondendo conoscenza. Da questa esperienza nasce il convegno internazionale ’Malattie rare, epilessia e Cdkl5’ in programma sabato al Palazzo del Turismo di Riccione, con il patrocinio di Telethon, dell’Istituto superiore di sanità, della Lega italiana contro l’epilessia (Lice), della Società italiana di medicina fisica e riabilitativa (Simfer) e del Comune di Riccione. L’apertura è prevista alle 9, con i saluti della sindaca Daniela Angelini e dei rappresentanti della Regione.

Il programma prevede due sezioni. La mattina sarà dedicata alla ricerca scientifica, con i gruppi di Bologna e Siena che presenteranno gli ultimi sviluppi sulla terapia genica e sul gene editing: studi che utilizzano vettori virali per oltrepassare la barriera emato-encefalica e veicolare il gene corretto. Si parlerà anche di terapia proteica, altro fronte su cui si muove la ricerca. Nel pomeriggio, riflettori puntati sulla presa in carico clinica e riabilitativa. Logopedisti e fisioterapisti mostreranno l’importanza della riabilitazione quotidiana: imparare a respirare bene, rafforzare i muscoli, sviluppare autonomie. Aspetti che, insieme alle cure farmacologiche, incidono concretamente sulla qualità della vita. Un’attenzione particolare sarà riservata all’epilessia, compagna dolorosa della sindrome Cdkl5 e di molte altre malattie rare.

"Spesso quando arriva l’ambulanza la crisi è già passata – spiega De Franceschi –. È fondamentale sapere cosa fare subito: mettere il bambino in posizione di sicurezza e permettere alla lingua di tornare al suo posto". "Il convegno – conclude Emanuela – sarà utile a ricercatori e studenti, ma soprattutto alle famiglie. La speranza è che arrivi una cura definitiva, per i nuovi nati e per chi convive da anni con queste patologie. Ogni passo avanti nella ricerca è una finestra che si apre sul futuro. Condividere conoscenze e strumenti significa dare forza a chi ogni giorno affronta sfide enormi". Perchè dietro i dati e le terapie, c’è la vita quotidiana di Elena e di tante altre persone. E sabato a Riccione la scienza incontrerà le famiglie, trasformando la conoscenza in speranza.

Aldo Di Tommaso