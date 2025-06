Convenzione Macolin. C’è la ratifica

San Marino ha concretizzato un impegno di portata internazionale, depositando ufficialmente lo strumento di ratifica della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla manipolazione delle competizioni sportive, universalmente riconosciuta come Convenzione di Macolin. Questo atto, che segue il completamento dell’iter di ratifica interna da parte del Consiglio grande e generale nella seduta di aprile, rende San Marino il quindicesimo Stato parte di un trattato fondamentale per la tutela dell’etica e della trasparenza nello sport, riaffermando con determinazione il ruolo del Titano nella lotta contro le frodi e la criminalità organizzata che insidiano l’integrità delle discipline sportive. "Il trattato, firmato nel 2019 dalla competente segreteria di Stato per gli Affari Esteri – ricorda il segretario di Stato allo Sport, Rossano Fabbri – ha rappresentato fin da subito un punto fermo nella nostra agenda politica e sportiva".