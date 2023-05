Convocato un summit in Regione per salvare la Fontanot

La Fillea-Cgil di Rimini ha convocato per la settimana prossima un tavolo di confronto in Regione per conoscere l’identità dei potenziali acquirenti di Fontanot Spa. Al tavolo, oltre al sindacato e i rappresentanti dell’azienda, parteciperanno anche i sindaci di Coriano e di Villa Verucchio. L’azienda, a seguito del dissesto finanziario, deve fronteggiare anche i seri danni che l’alluvione ha provocato nello stabilimento di Coriano. Fontanot Spa – impresa attiva nella produzione di scale – è infatti una delle aziende riminesi più danneggiate dalle piogge dei giorni scorsi.

"Con 1,5 metri di fango nel pianterreno dello stabilimento di Coriano, l’impresa ha dovuto bloccare la produzione, già fortemente ridotta", spiega il sindacalista di Fillea-Cgil, Renzo Crociati. "I 111 dipendenti adesso sono tutti in cassa integrazione – aggiunge Crociati – eccetto quelli che stanno ripulendo l’azienda dal fango in queste ore". Il tavolo in Regione si aprirà in virtù del ‘Patto regionale per il Lavoro e il Clima’ raggiunto fra Regione e parti sociali nel 2020. L’incontro servirà anche a fare il punto sui danni causati dall’alluvione. Giovedì scorso, poi, il sindacato ha convocato un’ulteriore assemblea con Anpal e il Centro impiego per illustrare ai lavoratori il funzionamento dell’assegno di collocazione. Andrea G. Cammarata