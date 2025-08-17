Cooperativa bagnini di Rimini Sud al voto per scegliere il presidente

È tempo di elezioni nella Cooperativa bagnini di Rimini sud. Nonostante si sia in piena estate, i bagnini saranno chiamati a riunirsi per eleggere il nuovo consiglio direttivo. In piena estate è una novità. Le votazioni vengono di norma previste in periodi della stagione meno caldi.

Ma a quanto pare, ad avere innescato il meccanismo che dovrà portare al rinnovo del direttivo, sono state le dimissioni del direttore, l’architetto Andrea Albini.

Ed ora si riparte. Il giorno in cui i bagnini associati alla Cooperativa saranno chiamati a esprimersi deve essere ancora fissato, ma potrebbe arrivare all’inizio di settembre, dopo avere chiuso un agosto che sta raddrizzando la china dopo un inizio tutt’altro che brillante tra gli ombrelloni.

Tra circa un paio di settimane si conosceranno i nomi dei candidati che puntano al futuro consiglio, e dunque anche eventuali novità. Per la carica di presidente sarà poi il nuovo consiglio a riunirsi nei giorni seguenti per stabilire l’uomo o la donna che prenderà in mano la Cooperativa. Mauro Vanni (nella foto) si presenta da presidente uscente. Se ci saranno altri profili pronti per insidiare la carica lo si scoprirà nelle prossime settimane. Di certo Vanni sarà della partita in vista di una rielezione che lo farebbe rimanere alla guida della Cooperativa bagnini di Rimini sud.