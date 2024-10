"Cooperative messe in difficoltà dai rischi legati alle alluvioni"

Dai rischi legati alle alluvioni che hanno flagellato il territorio alla carenza di manodopera in molti settori fino ad arrivare all’emergenza abitativa. Temi caldi della campagna elettorale per le prossime elezioni regionali che sono stati affrontati dai rappresentanti delle cooperative romagnole nel corso dell’incontro, svoltosi l’altro ieri a Ravenna, con il candidato alla presidenza Michele de Pascale. "Oggi le priorità comuni a gran parte delle nostre cooperative sono legate agli eventi alluvionali, persone e imprese non si sentono più sicure né sul luogo di lavoro né in casa propria – ha dichiarato il presidente di Confcooperative Romagna, Mauro Neri – Occorre trovare soluzioni immediate per riportare senso di sicurezza e fiducia". "Siamo la Regione che ha utilizzato maggiorente i finanziamenti europei – ha detto de Pascale nella premessa –. È scorretto che la si dipinga come una Regione allo sbando. Ovviamente i problemi e le criticità non vanno negati, ma dai risultati positivi di questi anni occorre partire per migliorare". Riferendosi alle tematiche sollevate durante l’incontro, il candidato del centrosinistra si è detto convinto che "occorra aprire una stagione di confronto: serve un patto istituzionale e anche una Regione che sappia cambiare, che sappia gestire l’emergenza e lo sviluppo futuro insieme ai territori".