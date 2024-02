Copac assume per l’estate due magazzinieri

La ditta Copac (Cooperativa pensioni alberghi di Cattolica) con sede a San Giovanni in Marignano sta cercando due operai magazzinieri per la preparazione delle merci alimentari e alla gestione del magazzino. La mansione comprende il rimbocco delle merci nelle scaffalature. I candidato ideali devono essere in grado di utilizzare i transpallet manuali e di sanificare i locali e le celle del magazzino. Si richiede, preferibilmente, il possesso di diploma e la capacità di lavorare in gruppo. Si offre contratto a tempo determinato da fine maggio per il periodo estivo, con orario a tempo pieno (dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 19), domenica riposo. L’annuncio è rivolto a candidati ambosessi (L. 903/77 - D. Lgs. n. 198/2006). Registrati con Spid o Cie al portale regionale ‘Lavoro per te’ e clicca su "Invia candidatura" in corrispondenza dell’annuncio che interessa.