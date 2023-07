Copertina", 3 Serate di Musica, Danza, Teatro e Divertimento a Cava dei Balestrieri"

Ritorna l’appuntamento settimanale con ‘Copertina’, la rassegna di spettacoli e intrattenimento. Anche questa settimana Cava dei Balestrieri si trasformerà in un vero e proprio teatro a cielo aperto, con ben tre serate animate da musica live, danza, teatro, e una serata dedicata ai più piccoli. In programma stasera ‘Born in the Usa’: concerto della Banda Militare della Repubblica di San Marino in ‘American Cult’; spettacolo dei Bromance in ‘Il Buono, il Brutto e il Pelato’;

Country show con musica dal vivo con i Nashville & Backbones, scuola di ballo country Wild Angels. Si prosegue domani con ‘Super Mario Bros – Kids Adventure Garden’. La Cava dei Balestrieri diventerà un parco divertimenti per famiglie: sfide genitori-figli, giochi, attività per i più

piccoli, truccabimbi. Grande caccia al tesoro a cura di San Marino Experience. Spettacolo di magia del mago Ernesto. Scuola circo ideato da Il Castello del Circo. Musica e balli. Si conclude giovedì con lo spettacolo teatrale ‘Per Amore e per Rabbia’ di e con Fabrizio Raggi. Attori, musicisti, e ballerini in scena. Lounge con arpa, violino e voce. After show musica con dj Mario. Nell’area ristoro tante scelte sfiziose e golose di food&drinks ideali per un aperitivo, per una cena o un after dinner tra luci soffuse, divanetti, coperte e comodi cuscini. Ogni sera l’intrattenimento avrà inizio alle 19 mentre il main show alle 21.