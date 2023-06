‘Copertina’, teatro e cinema alla Cava

Da oggi e fino al 13 luglio alla Cava dei Balestrieri torna ‘Copertina’, la rassegna di spettacoli e intrattenimento. Un vero e proprio teatro a cielo aperto, con un ricco programma nel quale sarà l’arte la vera protagonista. Una cascata di fiori, luci soffuse, divanetti, coperte e cuscini faranno da prezioso sfondo a ben nove serate animate da musica live, teatro, spettacoli comici, danza e un cinema ricco di sorprese. Tra le novità assolute di quest’anno, la decisione di ingaggiare i Bromance, dei giovanissimi talenti comici made in San Marino, che accompagneranno il pubblico in qualità di ‘menestrelli’ in ogni data di Copertina, e avranno l’onere e l’onore di aprire le danze questa sera con il loro spettacolo comico ‘Bromance, voi non mi piacete!’. Ogni sera l’intrattenimento avrà inizio alle 19, mentre il main show alle 21. L’ingresso è a

pagamento. Info e prenotazioni: 331-8559848, 392-0010603.