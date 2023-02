Copioli sfregiato dopo una lite Chiesto un maxi risarcimento

Porterà per tutta la vita sul volto i segni di quella lite, sfociata in una brutale aggressione. Per questo Giovanni Copioli, l’avvocato riccionese di 62 anni presidente della Federazione motociclistica italiana, ha deciso di andare fino in fondo e vedere condannato l’uomo che l’ha pestato. I fatti risalgono all’aprile del 2022, il processo contro il 50enne di Gubbio che picchiò Copioli è già iniziato e per l’11 maggio è attesa la sentenza. Nel frattempo il suo avvocato, Paolo Righi, ha già presentato una richiesta di risarcimento danni di 50mila euro: all’epoca il presidente della Federmoto fu costretto al ricovero in ospedale, per le ferite riportate.

Nonostante siano già passati diversi mesi dall’episodio, Copioli ancora preferisce non parlarne. Ha mantenuto lo stretto riserbo sulla vicenda, che è venuta a galla ora che si è aperto il processo. L’aggressione è avvenuta lo scorso aprile lungo la statale Ancona-Perugia, all’altezza di Casa Castalda. Copioli stava viaggiando con la sua auto quando una Mini l’ha sorpassato a grande velocità. Un sorpasso azzardato ma soprattutto pericoloso: il conducente della Mini ha effettuato quella manovra poco prima del restringimento della carreggiata. E Copioli, da appassionato pilota di rally qual è, si era messo a seguire la Mini e a fotografarla, con l’intenzione (come ha spiegato poi) di segnalare alla polizia il pericoloso comportamento alla guida del conducente. Che, quando si è accorto di quello che stava facendo Copioli, lo ha ’invitato’ a fermarsi lungo la strada e a chiarire. Ma in pochi minuti l’uomo al volante della Mini, un 50enne residente a Gubbio, è passato ai fatti. Ha cominciato ad aggredire Copioli con pugni e calci, e con un taglierino gli ha sfregiato la guancia.

È stato poco dopo un camionista che passava di lì a soccorrere il presidente della Ferdermoto. Portato al Pronto soccorso, Copioli ha riportato nell’aggressione la frattura di due costole e di un polso, e un taglio di 7 centimetri sulla guancia. Per lui prognosi di 40 giorni e una cicatrice al volto che non si potrà mai più rimarginare. Per fortuna il 50enne è stato presto rintracciato, grazie alla targa. Da poco è partito il processo nei confronti dell’aggressore, accusato di lesioni gravi. Lui nega di aver usato un taglierino: la ferita sarebbe stata provocata dalla fibbia del giubbotto. L’11 maggio è attesa la sentenza del processo, e nel frattempo il legale di Copioli ha presentato la richiesta del risarcimento, pari a 50mila euro.