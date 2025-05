Coppa della Pace 2025: Celebrazione di Storia e Passione Ciclistica a Santarcangelo

La 53a Coppa della Pace – 50° Trofeo Fratelli Anelli non sarà solo una gara ciclistica di rilievo internazionale, ma una vera e propria celebrazione della storia, della passione e della continuità. L’edizione 2025 infatti coincide con due traguardi fondamentali: mezzo secolo di collaborazione con la famiglia Anelli, che nel 1975 istituì il trofeo che oggi festeggia la sua 50a edizione, e gli 80 anni del Pedale Riminese, società organizzatrice insieme alla Polisportiva Sant’Ermete.

La serata di presentazione, svoltasi nella storica cornice di casa Zanni, ha riportato alla memoria la tradizione di incontri conviviali che per anni hanno anticipato la gara. A fare gli onori di casa Alvaro Anelli. Sul palco, accanto a lui, il sindaco di Santarcangelo Filippo Sacchetti, il presidente del Comitato regionale Fci Emilia-Romagna Pierluigi De Vitis, il ct della Nazionale U23 Marino Amadori e il grande ospite della serata Claudio Chiappucci (foto), che ha espresso ammirazione per l’impegno degli organizzatori e ha raccontato con affetto un aneddoto sul primo incontro con Marco Pantani: "Ricordo il suo sguardo, la voglia di imparare, la determinazione. Era già un corridore dentro". Non sono mancati gli ex atleti che hanno fatto la storia della corsa, come Glauco Santoni, Claudio Savini e Davide Carli. Via video, sono arrivati anche i saluti di Paolo Savoldelli e del vincitore 2024 Kevin Pezzo Rosola. A illustrare le caratteristiche tecniche del percorso 2025 è stato Marino Amadori. Il tracciato, di circa 174 chilometri, sarà più impegnativo del solito: due passaggi in fondovalle tra Santarcangelo, Verucchio e Poggio Torriana, ma soprattutto dieci giri della parte collinare che sale fino a San Paolo, con un GPM decisivo e una discesa tecnica sulla Marecchiese. La presenza di 30 squadre, di cui 9 straniere e molte legate a team professionistici, conferma il valore della corsa come vetrina per i giovani più promettenti.

L’appuntamento è fissato per domenica 1° giugno alle 13.30, con partenza dal piazzale della ditta F.lli Anelli a Sant’Ermete. La gara, categoria 1.2 MU del calendario UCI Europe Tour, assegnerà anche il Trofeo Dini, il Capello d’Oro e ricorderà Fabio Casartelli, testimoniando come il ciclismo sappia essere memoria, fatica e speranza.