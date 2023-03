’Coppi e Bartali’, stop al traffico in via San Giuseppe

Fermi tutti, passano i ciclisti. L’occasione sarà la famosa Coppi e Bartali, la gara a tappe che quest’anno vedrà ai nastri di partenza anche Egan Bernal, vincitore di un Giro d’Italia e di un Tour de France. "Mercoledì anche il nostro territorio – segnala l’amministrazione comunale – sarà in parte interessato dallo svolgimento della seconda tappa della 25esima edizione della Coppi e Bartali, che comporterà il transito lungo via San Giuseppe di un convoglio composto da circa 130 tra automezzi e motocicli". Pertanto, "nel tratto da via Selve al confine con San Mauro Pascoli, sarà istituita nell’imminenza e durante il passaggio dei corridori, che è previsto tra le 12.30 e le 13, la sospensione temporanea della circolazione con divieto di sosta lato mare, direttrice Rimini-Ravenna".