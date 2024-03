‘Coppi e Bartali’, tanti campioni in arrivo in città

Sta per partire il marzo delle due ruote. In meno di una settimana la città di Riccione vedrà sfilare per le sue strade i campionissimi e gli appassionati del ciclismo per due appuntamenti che caratterizzeranno questo periodo e riempiranno gli hotel. La prossima settimana Riccione ospiterà due tappe della Settimana internazionale Coppi e Bartali. Dopo la partenza della corsa prevista il 19 marzo da Pesaro, prenderanno il via da Riccione sia la seconda tappa il 20 marzo, con arrivo a Sogliano sul Rubicone, che la terza tappa il giorno successivo con arrivo a Riccione. Gli hotel della città accoglieranno per quattro notti tutti i team della competizione. Ieri mattina al palazzo del Turismo c’è stata la presentazione della corsa. Erano presenti gli amministratori dei territori coinvolti. Con loro anche il presidente dell’Apt Davide Cassani e il patron della corsa Adriano Amici del Gs Emilia. "Sono rimasta colpita dalle parole pronunciate qualche giorno fa da Jonas Vingegaard - ha precisato la sindaca Daniela Angelini -, quando ha detto: ‘E’ alla Coppi e Bartali che ho capito di essere un vincente’. Stiamo parlando di una corsa prestigiosa che non ha necessità di grandi presentazioni ma credo abbia fatto piacere a tutti sentire il vincitore degli ultimi due Tour de France attribuire tanta importanza alla Settimana internazionale Coppi e Bartali". Nemmeno il tempo di riprendersi dalle emozioni della gara che il 24 marzo centinaia di ciclisti arriveranno in città per partecipare alla Granfondo città di Riccione. Saranno giorni intensi per gli amanti della bicicletta. Infatti il 23 marzo, giorno che precederà la Granfondo, è prevista una ciclo-turistica denominata ‘La Perla Gravel di Riccione’ dedicata a tutti gli amanti del ciclismo off-road. Ci si può iscrivere sul sito ufficiale della Granfondo.