Coppi e Bartali, tutti in sella per lo spettacolo del ciclismo

Spettacolo e campioni. La settimana internazionale della Coppi-Bartali è partita ieri con le 23 squadre ad affollare l’area davanti al Palazzo del Turismo tra il tifo e la curiosità della folla. Alla fine il campionissimo Egan Bernal, già vincitore di un Tour de France e di un Giro d’Italia, non c’era, ma gli appassionati hanno potuto comunque applaudire tra gli altri Elia Viviani e Antonio Nibali, fratello minore di Vincenzo. Sguardi puntati soprattutto su Domenico Pozzovivo tra i più applauditi. Poi tutti in sella per il trasferimento verso Misano dove era prevista la partenza della tappa. Le strada erano state liberate dal traffico fin dalle 11 del mattino. Quella andata in scena in viale Dante è stata una passerella, poi a Scacciano, saggiando le prime pendenze. A fine tappa a tagliare il traguardo per primo è stato Remi Cavagna. Il francese ha collezionato un buon distacco sul gruppo sfruttando le salite, ed è riuscito a mantenerlo fino all’arrivo a Riccione. Oggi la Coppi- Bartali concede il bis e la partenza sarà ancora una volta da Riccione con il traguardo posto a Longiano. I ciclisti si ritroveranno alle 11,30 lungo viale Dante per il via formale che di fatto è un trasferimento come nella giornata di ieri, per lo start a scacciano. Il gruppo transiterà su viale Milano proseguendo in direzione sud verso viale Torino per poi percorrere i viali Da Verrazzano, Limentani, San Martino, fino a prendere la Statale 16 e i viali Campania e Abruzzi per raggiungere infine il confine con Misano. Le strade interessate dalla gara saranno chiuse al traffico a partire dalle 11 mentre la sosta sarà vietata a partire dalle 9 del mattino.