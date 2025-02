Coppia morta nel rogo: domani l’ultimo saluto

Si terranno domani, alle 15, alla chiesa parrocchiale di Santa Maria Annunziata della Colonnella, i funerali di Ferdinando Autiero e Alis Eftenaru, la coppia di coniugi che ha perso la vita nello spaventoso incendio divampato il 12 febbraio scorso in una palazzina Acer di via Giuliano da Rimini. Ferdinando, 55 anni, era originario di Napoli, mentre Alis, 42, veniva dalla Romania. Si erano sposati nel 2012 e quasi subito si erano trasferiti nell’alloggio Acer al secondo piano dell’immobile teatro del terribile rogo, scoppiato stando ad una prima ricostruzione a causa di un cortocircuito, partito da una presa di corrente malfunzionante. Sulla dinamica al momento sono ancora in corso accertamenti. La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo a carico di ignoti.