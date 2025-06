Coppia morta nell’incendio. I familiari scendono in campo: "Giustizia per Ferdinando e Alis"

Quattro mesi sono trascorsi dal devastante incendio divampato il 12 febbraio scorso in una palazzina Acer di via Giuliano da Rimini. Tra le fiamme e il fumo, persero la vita Alis Eftenaru, 42enne, e il marito Ferdinando Autiero, 55 anni, originario di Napoli. La Procura di Rimini ha aperto un fascicolo per omicidio e incendio colposi allo scopo di fare pienamente luce sulle cause di quella tragedia. Anche i familiari di Ferdinando sono decisi ad andare fino in fondo. Per questo motivo la sorella Rita, il fratello Luigi e la mamma Raffaella hanno deciso di dare mandato agli avvocati Ilaria Perruzza e Mario Erbetta del foro di Rimini e sono pronti a costituirsi parte civile in un eventuale processo che dovesse scaturire dalle indagini. "Su questa vicenda ci sono ancora tante domande senza risposta – dice la sorella Rita -. Chiediamo anzitutto che venga fatta chiarezza sulla dinamica dell’incendio nel quale purtroppo hanno perso la vita mio fratello e sua moglie Alis. E’ avvenuto tutto in maniera molto improvvisa e vogliamo capire da dove sia partito il fuoco, cosa lo abbia spirigionato e confidiamo che gli inquirenti possano accertare in maniera piena eventuali responsabilità, stabilendo se la tragedia potesse essere in qualche modo evitata". Nelle scorse settimane l’immobile interessato dal rogo è stato dissequestrato e sono già partiti i lavori di riqualificazione dello stabile programmati da Acer. "Il 10 giugno scorso - prosegue la sorella della vittima - abbiamo svolto un sopralluogo nell’appartamento di mio fratello, alla presenza dei funzionari e dei tecnici Acer. E’ stata un’esperienza molto forte e dolorosa: un po’ come rivivere, sulla nostra pelle, quei drammatici momenti a cui Ferdinando e Alis sono andati incontro prima di perdere la vita. Purtroppo, abbiamo constatato l’assenza di alcuni oggetti come orologi, un salvadanaio e una collanina d’oro. Ci è stato assicurato che gli unici accessi sono stati quelli delle persone incaricate di smaltire gli alimenti ancora conservati in casa. Non sappiamo se siano stati smarriti o altro e non puntiamo il dito contro nessuno: vorremmo solo capire cosa è successo". "I familiari hanno il diritto di capire se sussistono eventuali responsabilità nell’incendio in cui sono morti tragicamente Ferdinando e Alis: dal punto di vista legale, cercheremo di fare il possibile affinché vengano a galla. Lo devo personalmente a Ferdinando amico e cliente di vecchia data" spiega l’avvocato Erbetta. L’incendio ha causato danni per oltre mezzo milione di euro, ma l’obiettivo di Acer è quello di provvedere alla sistemazione degli alloggi devastati il prima possibile.

Lorenzo Muccioli