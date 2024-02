Coppia di scambisti in guerra: dai festini hard al tribunale

Rimini, 14 febbraio 2024 – Finisce in battaglia legale la disputa tra una coppia di scambisti. E’ questa la particolare vicenda approdata nei giorni scorsi nelle aule del tribunale di Rimini. Dopo la separazione, marito e moglie si sono ritrovati nuovamente davanti al giudice monocratico: lui nel ruolo della parte offesa, mentre lei in veste di imputata in un processo per calunnia partito proprio dalla denuncia dell’ex consorte. Tutto ruota attorno ad alcuni festini a luci rosse ai quali la coppia avrebbe preso parte in passato, sia in casa di amici che in alcuni locali sparsi nell’entroterra della provincia.

Si tratta di eventi dedicati espressamente agli amanti della trasgressione, ma il tutto si svolge in maniera perfettamente legale: non girano droghe e non si commettono reati, i partecipanti sono tutti adulti e consenzienti che decidono di trascorrere insieme delle serate in maniera molto particolare, praticando lo scambio di coppia. Marito e moglie, a un certo punto, decidono di mettere fine alla loro storia e lei torna a vivere fuori regione. Un giorno l’uomo, che invece risiede nel Riminese, si ritrova però tra le mani una brutta rogna. L’ex moglie infatti lo ha denunciato, muovendo delle accuse gravissime: maltrattamenti, violenza sessuale e sfruttamento della prostituzione. L’autrice della denuncia sostiene in buona sostanza di essere stata obbligata dal marito a prendere parte a quegli eventi per scambisti, venendo addirittura violentata dall’uomo che l’avrebbe indotta anche a prostituirsi.

L’ex marito viene quindi sentito dagli inquirenti. Respinge le accuse al mittente e si dichiara innocente. Garantisce che tutto si era sempre svolto in un clima di assoluta libertà e che nessuno era mai stato forzato a compiere alcunché. Partono le indagini, che si concludono in un nulla di fatto: la posizione a carico del marito viene rapidamente archiviata e le accuse contro di lui decadono totalmente. Questa volta è lui a prendere l’iniziativa: insieme al suo avvocato, decide di passare al contrattacco e denuncia l’ex moglie per calunnia. La donna si ritrova così alla sbarra davanti al giudice monocratico di Rimini. Nel corso delle udienze, sono stati sentiti alcuni amici della coppia. Persone che avevano preso parte, insieme a loro, ai party a sfondo erotico e che hanno confermato come la donna fosse pienamente consenziente e si fosse unita in maniera volontaria agli eventi a sfondo erotico, senza nessun tipo di coercizione.

Nella prossima udienza saranno invece sentiti i testimoni della difesa e anche la donna, alla sbarra per il reato di calunnia, potrà fornire la propria versione dei fatti.