Coppia soffocata dal fumo. Morti nel rogo dell’appartamento

di Francesco Zuppiroli

Le volute di fumo nero come la morte li hanno sorpresi quando ancora si trovavano nel loro appartamento al secondo piano del civico 6 in via Giuliano da Rimini. In quell’agglomerato di case Acer da dodici appartamenti totali dove alloggiavano i coniugi Ferdinando Autiero, 55 anni, e Alis Eftenaru, 42. Di origini campane lui, rumena lei, i due sono stati colti di sorpresa, ieri sera intorno alle 19, dal fumo denso che in pochi istanti ha riempito la tromba delle scale del condominio, partendo dall’incendio generatosi pare per un cortocircuito in un altro appartamento al piano terra. E l’ombra scura del fumo, alla fine, non ha lasciato scampo a marito e moglie.

Ferdinando ed Alis sono morti così, probabilmente intossicati dal fumo a cui, secondo le prime ricostruzioni della dinamica della tragedia, avrebbero spalancato la porta nel tentativo disperato di fuggire dall’incendio di sotto. Così facendo, però, la coppia ha invece respirato un’abbondante quantità di aria tossica, al punto che i due avrebbero perso i sensi di lì a poco. Sono stati trovati distesi e privi di coscienza sulla soglia di casa, quando i vigili del fuoco sono entrati in forze in tutto il condominio per sgomberarlo da tutte le persone che si trovavano all’interno al momento del devastante rogo.

Ma andiamo con ordine. Sono le 19 circa quando scatta l’allarme nella palazzina di case Acer poco fuori dal centro di Rimini. A prendere fuoco è un appartamento al pian terreno del civico 6 di via Giuliano da Rimini, dove abita una coppia di anziani e dove, sembra, la scintilla sia scaturita da un banale cortocircuito. Ma le fiamme non aspettano. Divampano e divorano completamente l’interno dell’appartamento, mentre i vicini tra urla e puzza di fumo chiamano subito i vigili del fuoco. La corsa dei soccorsi in massa è immediata e corposa. I pompieri si precipitano sul posto con diverse squadre, arriva la polizia con il personale delle Volanti, la polizia locale e almeno quattro ambulanze accompagnate dall’auto medicalizzata.

La battaglia tra vigili del fuoco e le fiamme è tempestiva, tanto che il focolaio viene posto sotto controllo in neanche un’ora dalla prima scintilla. Ma mentre al piano terra una squadra fa di tutto per circoscrivere il rogo, altri pompieri si riversano per le scale, negli appartamenti, dove lo spazio è stato invaso dal fumo nero. Facendosi strada tra la nebbia tossica, i vigili del fuoco riescono a portare in salvo tutti gli occupanti dei dodici appartamenti totali dell’interno. Tutti, meno due. Al secondo piano della palazzina c’è la coppia composta da Ferdinando Autiero e Alis Eftenaru. Lui avrebbe alcuni problemi di salute che non gli permettono di camminare in modo normale.

Forse è stata anche questa particolare condizione a complicare la fuga dei due. O forse è stato l’aver aperto la porta d’ingresso, che ha lasciato più spazio al fumo per fluire, inondare: uccidere. I due coniugi sono stati trasportati all’esterno dello stabile dai vigili del fuoco e mentre per Ferdinando è stato subito chiaro come non ci fosse ormai più nulla da fare, i soccorritori del 118 avrebbero provato a rianimare la donna sul posto, prima di doversi arrendere. Ora su quanto accaduto in via Giuliano da Rimini ieri sera sono in corso indagini approfondite da parte della questura di Rimini, coordinata dal pm di turno intervenuto ieri sera sul luogo della tragedia. Per gli altri inquilini della palazzina che sono stati evacuati, circa una ventina, non si sono registrati altri feriti gravi. Tra loro c’erano anche persone anziane e per questo i soggetti più fragili sono stati trasferiti in ospedale per compiere ulteriori accertamenti su eventuali intossicazioni, ma nessuno di loro rischia la vita.