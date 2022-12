Coraggiosa dona alla Caritas abiti e coperte per i fragili

Tra chi si è dato da fare in questo periodo natalizio per aiutare la Caritas c’è anche Riccione coraggiosa. Il partito che fa parte della maggioranza ha deciso di muoversi per andare incontro a quella che nelle ultime settimane è diventata una priorità per l’associazione, ovvero la raccolta di indumenti e coperte per permettere ai senza tetto e a coloro che vivono in condizioni disagiate di potersi coprire e resistere al freddo.

"In un momento di estrema emergenza sociale - spiegano dal partito -, come quella che stiamo attraversando, è importante aiutarsi all’interno della comunità, perché la coesione e la solidarietà sono valori assoluti per Riccione, a cui dedichiamo la nostra azione politica all’interno del governo della città". Gli iscritti hanno raccolto quanti più giubbotti, coperte e cosa può servire per affrontare il freddo dell’inverno, mettendolo in sacchi poi consegnati alla Caritas. A donare il materiale ci hanno pensato in prima persona l’assessore comunale alla Famiglia, Marina Zoffoli, e Franco Scaramello, sempre di Riccione coraggiosa.

Nella Perla verde alla Caritas interparrocchiale, associazione Madonna del mare, che offre anche la mensa nella struttura a Spontricciolo affacciata sulla statale 16, si affianca il lavoro delle Caritas parrocchiali. Un impegno che consente di seguire centinaia di famiglie più che mai bisognose di un aiuto in inverno e con l’inflazione che galoppa.