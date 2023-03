Coraggiosa, quale futuro dopo Schlein

Che fine farà Coraggiosa ora che Elly Schlein è la nuova segretaria del Pd? Il direttivo provinciale ha dato appuntamento a tutti a Riccione questo sabato alle 10 negli spazi della biblioteca comunale di via Lazio. "Sarà l’occasione per confrontarci anche sul risultato a sorpresa del voto aperto che ha contraddetto quello degli iscritti Pd e per discutere sulle proposte per mantenere attiva la sigla di Coraggiosa". Queste prime parole arrivano da Francesca Macchitella, Carmelina Fierro e Graziano Urbinati che danno appuntamento "ai simpatizzanti del territorio riminese, della Valconca e della Valmarecchia e agli amministratori di Coraggiosa". Si dvee decidere il futuro dopo le fughe in avanti di tanti delusi del Pd, confluiti in passato nel partito di sinistra, che ora si sono riavvicinati ai dem meditando un ritorno a casa. Tra questi ci sono tanti esponenti di Articolo Uno che alla fine del mese dovrebbe trasformarsi passando da formazione politica ad associazione lasciando ai propri aderenti la possibilità di iscriversi al Pd. E Coraggiosa? In questo caso la questione è più complessa perché, rimanendo al quadro riminese, è forza di maggioranza e governo da Rimini a Riccione e Cattolica, e ha una propria identità e propri amministratori. Inoltre Coraggiosa non è un movimento formato solo da fuoriusciti dal Pd, visto che al suo interno vi sono diverse anime della sinistra, da chi era del Pdci, a Rifondazione. Oggi tra chi vede come un segnale la vittoria di Schlein nel Pd, e chi invece attende di vedere cosa farà la neo segretaria, Coraggiosa serra le fila e decide il proprio futuro.