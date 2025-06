Tragedia in mare: pescatore di coralli muore durante un’immersione

Rimini, 8 giugno 2025 – Muore in mare durante un’immersione. La tragedia è avvenuta ieri mattina in Sardegna: la vittima è Doriano Belloni, un pescatore di coralli del Riminese ma che da molti anni faceva la spola con l’isola per la sua attività.

Belloni si era immerso insieme ad altre persone, al largo di Bosa Marina, per pescare coralli, quando ha accusato il malore rivelatosi fatale.

Gli altri sub che erano con lui hanno immediatamente dato l’allarme.

Sul posto sono scattate subito le operazioni di soccorso della Capitaneria di porto e della Croce rossa di Bosa.

L’uomo è stato portato in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari. Purtroppo non c’è stato niente da fare per lui.

La Procura ha disposto il sequestro della barca per poter eseguire tutti gli accertamenti del caso e stabilire l’esatta dinamica.

Belloni, che aveva 74 anni ed era tra i più famosi pescatori di corallo della Sardegna, era partito al mattino presto insieme a gli altri sub dal naviglio di Bosa per raggiungere il luogo di immersione.

A stroncare l’uomo sarebbe stata un’embolia: sarà eseguita l’autopsia sul corpo.