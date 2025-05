Corazzi, doppio ruolo. L’attacco di Barboni:: "Addio imparzialità"

"Il nuovo incarico conferito a Giulia Corazzi di segretaria provinciale del Partito democratico, è incompatibile con quello di presidente del consiglio comunale di Rimini". Lo afferma il coordinatore provinciale di Forza Italia, Antonio Barboni. "Forza Italia – attacca l’ex senatore azzurro – prende atto del ’travagliato’ iter che ha portato alla nomina del nuovo segretario provinciale del Pd nella persona di Giulia Corazzi, e formula i migliori auguri di buon lavoro a lei e a tutti i suoi collaboratori". "Parimenti – aggiunge Barboni – non si può non rilevare e non ricordarle che la posizione di presidente del consiglio comunale di Rimini, appaia, a voler essere minimalisti, quantomeno inopportuna. Il presidente del consiglio comunale è per definizione garante della terzietà dell ‘istituzione e tale incarico è, ictu oculi - a colpo d’occhio - difficilmente compatibile con quello di segretario provinciale, notoriamente e strutturalmente, di parte". "Nel ribadire quindi le congratulazione – chiosa Barboni – auspichiamo una pronta soluzione alla problematica rilevata".

La Corazzi, a domanda, già ieri sul Carlino aveva parlato della sua intenzione di confrontarsi sul tema "con il sindaco Jamil Sadegholvaad e il resto del partito". Interpellata di nuovo, la neo segretaria dem sembra nutrire meno dubbi: nessuna intenzione di presentare le dimissioni dalla presidenza consiliare. "Non c’è incompatibilità – sostiene –, non c’è motivo che io venga meno al mio ruolo. Oggi la politica è puro volontariato, mentre un tempo un segretario di partito aveva un altro profilo (modo elegante per dire che c’era uno stipendio, ndr)". La Corazzi sottolinea anche di ricoprire una carica provinciale nel Partito democratico riminese, mentre "il segretario del partito comunale a Rimini è un altro (Giacomo Gnoli, ndr), una figura distinta". Infine, Corazzi rimarca il fatto che "il tema non riguarda solo me, si tratta di un ’fenomeno’ piuttosto diffuso". Non lo cita direttamente, ma il riferimento sembra essere a Nicola Marcello, vicepresidente consiliare a Rimini e segretario provinciale di Fratelli d’Italia.

Mario Gradara