Corazzi tira le orecchie ai ribelli: "La linea Pd è quella di de Pascale: giusto dare indennizzi ai bagnini"

Il futuro dei bagnini divide il Pd riminese. Dopo la lettera dei 64 ’compagni’ a Michele de Pascale, con cui l’attaccano per essersi schierato a favore degli indennizzi agli operatori, lo stesso governatore ha risposto ribadendo: "La mia posizione sulla questione è sempre stata nota: agli operatori che dovessero perdere le concessioni (ai futuri bandi, ndr) è giusto riconoscere un equo indennizzo". Il risarcimento è dovuto, "ma non va pagato con i proventi dei canoni". Nel frattempo la raccolta firme sulla questione indennizzi va avanti: ai 64 firmatari se ne aggiungeranno altri. E allora Giulia Corazzi, segretaria provinciale del Pd, tira le orecchie ai ribelli.

Nel merito, "quella espressa da de Pascale in modo chiaro – ricorda Corazzi – è la linea del nostro partito regionale e nazionale, nota a tutti. Se ci sono opinioni diverse nel Pd le affronteremo in una discussione, che non può passare però solo dall’opinione di alcuni...". Questione di merito e di metodo: "Il Pd – continua Corazzi – è da sempre fondato sul dialogo e sul confronto. Confronto che passa dai nostri iscritti, dai circoli, dagli organismi dirigenziali e dai nostri amministratori. Questa ricchezza di proposte e idee è ciò che in questi anni ci ha permesso di crescere e interpretare al meglio le sfide della nostra società. Una grande responsabilità, che va affiancata dall’altrettanto importante capacità di fare sintesi costruttiva e condivisa nei luoghi del partito. In nessun altro". Detto questo, "la lettera contro de Pascale pervenuta alla stampa non può rappresentare tutti noi, non rappresentare la posizione del Pd di tutta la provincia di Rimini. È un’iniziativa, firmata da diversi esponenti, che avrebbe dovuto trovare voce e sintesi dentro le sedi del nostro partito e non altrove".

Corazzi vuole evitare, sulla questione spiagge, l’ennesima spaccatura nel Pd riminese. Nel frattempo, sul tema indennizzi, interviene a gamba tesa anche Roberto Biagini, ex assessore al demanio, presidente del Coordinamento mare libero. "De Pascale paghi con i suoi soldi gli indennizzi ai bagnini". E attacca Mauro Vanni, presidente dei balneari di Confartigianato ("Parli dei pericolo di infiltrazioni mafiose? Vada a vedere cosa succede a Ostia e Mondello") e il Comune di Rimini: "Faccia rimuovere dalla spiaggia tutte le strutture abusive". "L’immobilismo del governo – aggiunge Graziano Urbinati di Federconsumatori – non diventi pretesto per la Regione e i Comuni della Riviera per non fare i bandi di gara". Sul tema indennizzi "l’Europa l’ha già detto chiaramente. I bagnini non hanno diritto agli indennizzi".

