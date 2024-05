"Sei una pornostar": cori sessisti dei tifosi e insulti dei calciatori contro l'arbitra. Multa e squalifiche contro la società

Rimini, 16 maggio 2024 - I tifosi "per tutta la partita le hanno urlato contro insulti ed espressioni oscene, sessiste e volgarmente turpi".

E anche il presidente e un giocatore sono stati espulsi, per le offese all'arbitro. Anzi, l'arbitra. Nel mirino dei giocatori e dei tifosi dell'Asd Latino, squadra riminese che milita nel campionato di Terza categoria, è finita Elisa Danelli, 48 anni, che dirigeva la gara valevole per i playoff contro la squadra della Polisportiva Fontanelle di Riccione.

La Danelli era già stata vittima in passato di altri episodi simili, in particolare nel 2015, quando fu presa a schiaffi da un allenatore durante una partita in provincia di Cremona. Sabato, secondo il referto della Danelli, i tifosi dell'Asd Latino l'hanno insultato con offese sessiste per tutta la gara. Gara diventata incandescente quando c'è stata un'espulsione fischiata contro l'Asd Latino. C'è stato il parapiglia: il giocatore espulso per il fallo si è rivoltato contro l'arbitra, che è stata attorniata da altri.

E' entrato in campo anche il presidente (e giocatore) dell'Asd Latino Andrea Dalpiano, che ha insultato la direttrice di gara ed è stato così espulso. Dalpiano a fine gara si è scusato con la Danelli, ma questo non l'ha salvata dal provvedimento del giudice sportivo di Rimini. Maria Grazia Trippitelli ha squalificato Dalpiano per 3 giornate, un altro giocatore per 2, ha multato la società dell'Asd Latino con 500 euro di multa per i cori sessisti dei tifosi e ha disposto che l'anno prossimo la squadra giochi le prime tre gare casalinghe a porte chiuse. "Ci dissociamo dal comportamento dei tifosi, ma la questione è stata ingigantita. Valuteremo se fare ricorso contro il provvedimento del giudice sportivo", dice Dalpiano.