Coriandoli liberi a carnevale: "Nessun divieto se sono di carta"

Coriandoli come se piovesse, come sempre a carnevale. Via libera al lancio di stelle filanti e coriandoli di varie forme e pezzature. Purché siano rigorosamente fatti... di carta. E non di plastica, o derivati. A intervenire su un argomento, come dire, ’di stagione’, partendo dalla smentita di quella che definisce "una notizia falsa che circola in questi giorni" è il sindaco di Rimini.

"Falsa la notizia del divieto di lancio di coriandoli e stelle filanti in carta – attacca Jamil Sadeghlvaad –. Sta circolando in questi giorni di carnevale una notizia falsa sul generico divieto di lancio di coriandoli e stelle filanti che ha comprensibilmente amareggiato bambini e genitori. In realtà non c’è alcun divieto di lancio di coriandoli e stelle filanti in carta".

Un chiarimento sullo stato dell’arte, ovvero le disposizioni normative in materia. "Quello che invece è vero – aggiunge il sindaco del capoluogo – è che dal 2019 esiste un’ordinanza che fa divieto, nei luoghi pubblici, di utilizzo di coriandoli in plastica e prodotti similari anch’essi in plastica in occasione di feste ed eventi".

Comprensibile la motivazione dell’ordinanza di divieto, aggiunge il primo cittadino: "la plastica, pure in questi formati apparentemente contenuti, crea un danno all’ambiente, scivolando in particolare in mare con la conseguenza di contaminare l’ambiente naturale, intasando i chiusini".

"Ragioni dunque comprensibili – sottolinea Sadegholvaad – anche in un contesto più ampio di ‘educazione ambientale’ sin dall’età più giovane che però non devono essere malintese con il divieto di gioire, divertirsi, essere in linea con l’etimologia stessa del ‘carnevale’: godi, carne!"

Infine l’appello - invito rivolto a bimbi, teen agers e ai più grandicelli: "Per questo invito tutti, bambini e adulti, a scendere nelle piazze di Rimini in questi giorni e partecipare ai nostri bellissimi eventi dedicati al carnevale, usando coriandoli, stelle filanti, tubi spara stelline... di carta. Si può essere rispettosi dell’ambiente e allo stesso tempo non rinunciare al sorriso, al piacere di stare insieme. Perchè in tutte le cose ci vuole equilibrio e non può passare il messaggio che anche la gioia di un bambino debba essere vietata. Quindi, cari riminesi e ospiti, lanciate pure coriandoli e stelle filanti. Di carta si può".