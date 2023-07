Coriano approva in consiglio le varianti al piano urbanistico della frazione di Cerasolo Ausa

Svolta urbanistica per Cerasolo Ausa. L’ultimo consiglio comunale di Coriano ha portato in approvazione una variante al piano particolareggiato di un’area del centro abitato di Cerasolo tra le vie Boccaccio, Rovereta, Tasso e la via Ausa (Statale 72 Rimini-San Marino) caratterizzato da fabbricati a prevalente destinazione produttivo-commerciale per 15,200 metri quadrati complessivi, di cui oltre 14.600 mq di proprietà privata e per la restante parte di 631 mq del Comune. Una delibera corposa e importante che dopo oltre 10 anni sblocca una partita in cui il privato ha eseguito delle opere di urbanizzazione per oltre 350.000 euro. Oltre a sanare alcune incongruenze materiali senza prevedere aumenti di superfici edificabili o cambi di destinazione d’uso, la variante giunta in consiglio si basa su due elementi trainanti alla luce del progetto definitivo di Anas di riqualificazione e messa in sicurezza della Statale 72 che riguarderanno, tra gli altri, anche il comune di Coriano zona Cerasolo.

Punto primo: il comune terminerà la realizzazione di alcune opere quali un parcheggio di oltre 500 mq e il completamento di un marciapiede in via Rovereta, previsto inoltre il potenziamento del verde pubblico e lo smantellamento di una piccola rotonda in via Boccaccio in vista delle opere di messa in sicurezza collegate alla SS.72. Rispetto al piano particolareggiato del 2008 in cui al privato spettava la realizzazione di un campetto sportivo in un’area in comodato d’uso per 20 anni, la variante attribuisce al comune la cessione dell’area che verrà destinata interamente a verde pubblico.